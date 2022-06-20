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Сегодня, 14:16

Боец UFC Евлоев назвал причину поражения Пираева от Аббасова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мовсар Евлоев.

Непобежденный полулегковес UFC Мовсар Евлоев назвал причину поражения Марифа Пираева от Наримана Аббасова.

«Нариману только уважение. Как всегда, он показал очень хороший и волевой бой, — сказал Евлоев «СЭ». — По его боям видно, что он выходит, чтобы показать войну».

«С Марифом мы хорошо общаемся, — продолжил он. — Самая большая ошибка Марифа в том, что у него была цель согнать вес, и он эту цель выполнил».

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы сразились на турнире AMC Fight Nights 112, который состоялся 10 июня в Москве.

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