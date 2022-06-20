Боец UFC Евлоев назвал причину поражения Пираева от Аббасова

Непобежденный полулегковес UFC Мовсар Евлоев назвал причину поражения Марифа Пираева от Наримана Аббасова.

«Нариману только уважение. Как всегда, он показал очень хороший и волевой бой, — сказал Евлоев «СЭ». — По его боям видно, что он выходит, чтобы показать войну».

«С Марифом мы хорошо общаемся, — продолжил он. — Самая большая ошибка Марифа в том, что у него была цель согнать вес, и он эту цель выполнил».

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы сразились на турнире AMC Fight Nights 112, который состоялся 10 июня в Москве.