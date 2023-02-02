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Сегодня, 17:31

Емельяненко решил провести реванш с Бейдером из-за слишком быстрого поражения в 2019 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Директор по маркетингу Союза ММА России Александр Языков рассказал, почему Федор Емельяненко выбрал Райана Бейдера в качестве соперника для своего прощального боя.

«Это было желание Федора, я об этом знаю. На самом деле, Федор никогда не выбирал себе соперников. В чем и заключается его уникальность. Об этом и Майк Тайсон, и многие другие бойцы говорили. А именно в последнем бою ему захотелось доказать, что в свои 46 лет он еще может победить своего визави, которому в прошлый раз проиграл, и никто не понял почему. Потому что победа Райана была слишком быстрой, и назвать это какой-то заготовкой — невозможно. Потому что в тяжелом весе бывает все. Это, наверное, и было чудо того тяжелого веса. Один удар, который решает все», — приводит слова Языкова «КП Спорт».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

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