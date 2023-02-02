Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:44

Цзю выступил против боя Бивола и Бетербиева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном бое между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бой Бетрбиев — Ярд? Делился ощущениями после этого боя уже несколько раз, но не устану повторять. Я очень рад этой победе. Весовая категория полностью в наших руках — вот как это называется! Возможен ли теперь будет бой между Бетербиевым и Биволом? Нет. Я этого не хочу. Это же оба наших боксера. Бетербиев и Бивол — русские ребята. Лично я этого боя никак не хочу», — приводит слова Цзю «Спорт День за Днем».

В последнем поединке, который состоялся 28 января в Лондоне, Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tszyu-vystupil-protiv-boya-bivola-i-beterbieva
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
3
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емельяненко решил провести реванш с Бейдером из-за слишком быстрого поражения в 2019 году

Языков рассказал о том, почему Федора Емельяненко называют Последним императором
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости