Цзю выступил против боя Бивола и Бетербиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном бое между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бой Бетрбиев — Ярд? Делился ощущениями после этого боя уже несколько раз, но не устану повторять. Я очень рад этой победе. Весовая категория полностью в наших руках — вот как это называется! Возможен ли теперь будет бой между Бетербиевым и Биволом? Нет. Я этого не хочу. Это же оба наших боксера. Бетербиев и Бивол — русские ребята. Лично я этого боя никак не хочу», — приводит слова Цзю «Спорт День за Днем».

В последнем поединке, который состоялся 28 января в Лондоне, Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда.