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Олег Попов — Пуйя Рахмани: прямая трансляция боя PFL, смотреть онлайн 14 ноября 2026

Попов — Рахмани: прямая трансляция боя PFL Dubai

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Пуя Рахмани.
Фото Getty Images

Олег Попов и Пуйя Рахмани проведут бой в тяжелой весовой категории на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Поединок состоится на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) и войдет в основной кард соревнований.

ММА PFL: Рахмани — Попов

Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени. Поединок Попова и Рахмани ожидается ориентировочно в 22.00 мск.

Следить за ключевыми событиями поединка и результатом можно в матч-центре «СЭ».


Прямую трансляцию боя покажет онлайн-кинотеатр Okko. Основной кард начнется в 21.00 мск. Просмотр доступен на сайте и в приложении сервиса по подписке.

Статистика бойцов перед поединком

Олег Попов имеет 23 победы и два поражения в профессиональных ММА. Россиянин занимает первую строчку рейтинга тяжеловесов PFL и является победителем Гран-при организации 2025 года.

В предыдущем бою 28 марта 2026 года Попов одержал победу над Магомедом Магомедовым единогласным решением судей. К поединку с Рахмани россиянин подходит с серией из четырех побед.

Пуйя Рахмани представляет Иран и, по данным PFL, имеет шесть побед без поражений. Боец выступал в российском промоушене ACA. Последний поединок против Карла Уильямса завершился его победой удушающим приемом, но впоследствии результат был отменен.

Главным событием турнира станет встреча Вадима Немкова и Сергея Билостенного за чемпионский пояс PFL в тяжелом весе.

PFL: прямые трансляции, календарь турниров, результаты боев, рекорды спортсменов и последние новости — на «СЭ»

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Олег Попов
Пуйа Рахмани
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