Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя.

Емельяненко потерпел седьмое поражение в MMA при 40 победах. Поединок с Бейдером стал для него последним в профессиональной карьере.

Бейдер одержал 31-ю победу в карьере при 7 поражениях и защитил чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Американец стал единственным, кому удалось победить Емельяненко дважды — первую победу он одержал в январе 2019 года. Тогда он также нокаутировал россиянина в первом раунде.