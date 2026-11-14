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Сайгид Изагахмаев после победы в PFL: «Свободу Умару и Усману!»

Сайгид Изагахмаев после победы в PFL: «Свободу Умару и Усману!»

Руслан Минаев

Российский боец Сайгид Изагахмаев обратился к властям ОАЭ с просьбой смягчить наказание для участников конфликта с участием Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили.

«Моим братьям свободу. Наши чемпионы по жизни Умар, Усман и другие [бойцы]. Они не виноваты. Я вас прошу, рассмотрите этот срок, хотя бы сократите», — сказал Изагахмаев после победы над австралийцем Дэвидом Мартинесом на турнире PFL Returns to Dubai.

Конфликт произошел 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби. Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. После инцидента полиция задержала десять человек.

По данным ТАСС, среди задержанных оказался и Умар Нурмагомедов. СМИ сообщали, что восьмерых участников конфликта приговорили к шести месяцам заключения и крупным штрафам, еще двоих освободили.

Изагахмаеву — 32 года. В дебютном поединке в PFL он победил Мартинеса удушающим приемом в третьем раунде.

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Сайгид Изагахмаев
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
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Изагахмаев победил Мартинеса удушающим приемом в дебютном бою в PFL
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