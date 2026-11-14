Федор Емельяненко: «Пусть Александр свои медали показывает»
Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему публично раскритиковал своего младшего брата Александра за видео с медалями, и рассказал, кому принадлежат награды.
— Федор, хотел бы спросить про ваш пост в Instagram*. Вы очень редко делаете такие публикации. Почему решили отреагировать на видео с медалями, которые показывал Александр?
— Если один раз это выставляется, то можно, в принципе, и не заметить, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ» на турнире PFL. — А второй раз — это уже перебор. Пусть Александр свои медали берет и показывает.
— То есть вы понимаете, что это старое видео?
— Да, конечно. Я вижу, что он не первый раз выставляет.
— И какой там процент ваших медалей, а какой — его?
— Ну, может быть, медалей 7-8 его. Все остальное мое. Я просто знаю все эти медали, как они у меня висели в комнате, и маме я их отдал. И на чемпионатах России, в которых я участвовал, и на международных турнирах Александр не боролся. Он участвовал в соревнованиях, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.
— Он ответил вам в комментариях. Может быть, вы видели?
— Нет, не видел.
— Он там сказал, что написал вам в директ.
— Что написал?
— В директ, в личные сообщения в Instagram*.
— В личные? Мне на телефон ничего не поступало. А так я ничего не читаю.
— Как я понял, он написал в Instagram*.
— Я спрошу Юлю.
— Но вы не заблокировали его профиль, учитывая, что он оставил комментарий.
— Вы знаете, я не веду соцсети. Поэтому я посмотрю, что там.
1 ноября Федор Емельяненко публично обратился к брату после публикации ролика, в котором Александр показывал коллекцию медалей и утверждал, что завоевал их на соревнованиях по дзюдо и самбо. Федор призвал Александра не трогать его награды и не обманывать болельщиков. При этом видеозапись впервые появилась в социальных сетях еще в июле 2018 года.
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