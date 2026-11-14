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Денис Гольцов — Максвелл Джанту Нана: результат боя на турнире PFL в Дубае 14 ноября 2026

Гольцов нокаутировал Джанту Нана в первом раунде на турнире PFL в Дубае

Руслан Минаев

Российский боец Денис Гольцов победил камерунца Максвелла Джанту Нана в предварительном карде турнира PFL в Дубае.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Гольцов одержал 38-ю победу при 9 поражениях. На счету Джанту Нана 9 побед и 3 поражения.

Ранее в предварительном карде россиянин Хабиб Набиев нокаутировал камерунца Стива Нгоно Эссоно в третьем раунда, а россиянка Александра Савичева победила австралийку Джасинту Остин единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29:28).

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Денис Гольцов
Максвелл Джанту Нана
Хабиб Набиев
Александра Савичева
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