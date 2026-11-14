Немков — Билостенный: во сколько начало главного боя PFL Dubai

Российские бойцы Вадим Немков и Сергей Билостенный встретятся в главном поединке турнира PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Титульный бой в тяжелой весовой категории пройдет на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ).

ММА PFL: Немков — Билостенный

Немков проведет первую защиту чемпионского пояса PFL, который завоевал в декабре 2025 года. Билостенный занимает третье место в рейтинге тяжеловесов организации. Поединок рассчитан на пять раундов.

Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени. Ориентировочное время боя Немков — Билостенный — после 23.00 мск.

Где смотреть бой Немков — Билостенный 14 ноября

В России прямую трансляцию титульного боя покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра необходимо оформить подписку. Основной кард стартует в 21.00 мск.

Следить за результатом и статистикой боя можно в матч-центре «СЭ».

Рекорды Вадима Немкова и Сергея Билостенного

34-летний Вадим Немков имеет 20 побед, два поражения и один бой без результата в профессиональных смешанных единоборствах. Он является бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

В декабре 2025 года Немков победил бразильца Ренана Феррейру удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул PFL в тяжелом дивизионе. Россиянин не проигрывает с 2016 года.

31-летний Сергей Билостенный имеет 15 побед и четыре поражения. Из 15 побед он десять одержал нокаутом или техническим нокаутом.

В последнем поединке 2 мая 2026 года Билостенный победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в третьем раунде. Оба участника титульного боя ранее тренировались в команде Федора Емельяненко.

На взвешивании 13 ноября Немков показал 110,9 кг, Билостенный — 118,8 кг. Оба уложились в лимит тяжелой весовой категории.

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