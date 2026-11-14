Попов — Рахмани: во сколько начало боя PFL Dubai

Российский боец Олег Попов и иранец Пуйя Рахмани встретятся в тяжелой весовой категории на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Поединок пройдет на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) и войдет в основной кард.

ММА PFL: Рахмани — Попов

Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Попов — Рахмани — в 22.00 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку зависит от предыдущих поединков.

Где смотреть бой Попов — Рахмани 14 ноября

Прямую трансляцию поединка в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Основной кард стартует в 21.00 мск. Смотреть бой можно на сайте и в приложении сервиса с учетом условий подписки.

Следить за результатом и статистикой встречи можно в матч-центре «СЭ».

Статистика Олега Попова и Пуйи Рахмани

34-летний Олег Попов одержал 23 победы и потерпел два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин занимает первое место в рейтинге тяжеловесов PFL.

В 2025 году Попов выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе. В финале он победил Александра Романова раздельным решением судей. Последний бой россиянин провел 28 марта 2026 года, победив Магомеда Магомедова единогласным решением судей.

34-летний Пуйя Рахмани представляет Иран. По официальным данным PFL, его профессиональный рекорд составляет шесть побед без поражений. Иранец ранее выступал в российской организации ACA.

В феврале 2026 года Рахмани победил Карла Уильямса удушающим приемом, однако впоследствии результат этой встречи был отменен. Поэтому в отдельных статистических базах его рекорд отличается от данных PFL.

На официальном взвешивании Попов показал 113,9 кг, Рахмани — 111,2 кг. Оба спортсмена уложились в лимит тяжелого дивизиона.

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