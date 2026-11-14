Хасан Магомедшарипов уступил Боричу на турнире PFL в Дубае и потерпел первое поражение в карьере

Российский боец Хасан Магомедшарипов проиграл венгру Адаму Боричу на турнире PFL Returns to Dubai, который проходил в Дубае (ОАЭ).

Поединок в полулегком весе завершился в первом раунде. Борич одержал победу удушающим приемом «треугольник», параллельно нанося удары локтями.

Для 26-летнего Магомедшарипова поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого россиянин выиграл 11 поединков подряд, в том числе три нокаутом.

33-летний Борич одержал 21-ю победу в ММА при четырех поражениях. Ранее венгр претендовал на чемпионский пояс Bellator в полулегком весе, но в октябре 2022 года уступил Патрисио Фрейре единогласным решением судей на турнире Bellator 286.