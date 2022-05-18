Али Абдель-Азиз: «Тони, ты проиграешь Хабибу даже в соревновании по мочеиспусканию». Фергюсон ответил

Менеджер ряда известных бойцов Али Абдель-Азиз, который раньше представлял интересы Хабиба Нурмагомедова (29-0), ответил на заявление бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (23-5), который сообщил, что он победит Нурмагомедова в любом виде спорта.

«Тони, дружище, ты ничего не сможешь сделать лучше Хабиба, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Если даже вы, ребята, устроите соревнования по мочеиспусканию, то ты все равно проиграешь».

В ответ Фергюсон написал: «Али, я же не собираюсь писать сидя. Пусть толстяк поймет, что ему нужно будет встать. Это овца снова печатает с его [Хабиба] аккаунта. Дай мне знать, когда твой мальчик будет готов к соревнованию».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.