Боец ММА за 30 секунд нокаутировал двоих 200-килограммовых блогеров

В новом выпуске проекта Epic Fighting Championship, где бьются так называемые фрики, или люди, очень далекие от боевых видов спорта, боец Т-34, известный по выступлениям в поп-ММА промоушенах, подрался с двумя 200-килограммовыми блогерами — Гришей Полное ТВ и Форкадычем.

Бой продлился меньше минуты. Т-34 нанес несколько ударов по голове блогерам, не получив ответных ударов. После пропущенных ударов блогеры свалились на канвас и сигнализировали о сдаче. Тем не менее спустя несколько минут после боя Гриша Полное ТВ согласился выйти один на один против Т-34, но также потерпел фиаско, упав в технический нокаут.