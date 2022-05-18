Камару Усман все еще восстанавливается после травмы. Сроков его возвращения нет

Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) продолжает восстанавливаться после травмы руки, сообщил журналист Бретт Окамото в Twitter со ссылкой на менеджера Усмана Али Абдель-Азиза.

«Поговорил с Али Абдель-Азизом о руке Камару Усмана, — написал Окамото в Twitter. — Он сказал, что на данный момент Камару не прошел медицинское освидетельствование, и сроков его возвращения нет. Камару начал потихоньку работать с рукой только в этом месяце».

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.