Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» поражение российского бойца Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Честно говоря, не понимаю, что произошло. Почему Саша не слушал установки тренера? С отсутствием зрителей телевизионная трансляция позволяла нам всем слышать подсказки тренера. Особенно в последнем раунде он четко давал указания Волкову идти вперед и бить противника, а Саша просто не слушал. Если это причина травмы или усталости, надо выяснять. Француз абсолютно конкурентоспособен. Видел, букмекеры в основном ставили на Гана. Но меня поразило, что двое судей дали 50-45. Все 5 раундов уж точно нет, с этим я не согласен. Тем не менее я все равно не понимаю, почему Саша проиграл этот бой, как будто у него не было желания. Здесь надо было идти и умирать, а он этого не делал, это странно. Набрав серьезную мышечную массу, будучи бьющим и с хорошим использованием ног, он всего этого не показал. Надо разбираться», — сказал Запашный «СЭ».

Также гендиректор Большого Московского государственного цирка предположил, сможет ли Волков еще побороться за чемпионский пояс.

«Саша еще спокойно выйдет на титул, он молодой парень, у него еще лет 5-7 карьеры впереди, если травм никаких не будет. Если он выиграет 2-3 боя, ему снова могут дать шанс. Но ему надо менять свое отношение к бою. То, как он волком смотрит на соперника в начале боя, потом полностью не оправдывает его действия. Сначала он как хищник глядит на соперника, не боится, готов его сожрать, но затем действия противоречат этому. Я болел за Сашу, но лично с ним не знаком, поэтому не могу сказать, что с ним произошло», — сказал Запашный «СЭ».

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.