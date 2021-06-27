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Виталий Минаков высказался о поражении Волкова от Гана

13:00
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение российского бойца Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

Александр Волков проиграл Сирилу Гану единогласным решением судей в&nbsp;главном бою турнира UFC Fight Night 190.Ган задавил Волкова. Лучший тяжеловес России так и не нашел ключ к великолепному французу

«Хороший бой вышел, интересный для зрителя, достаточно конкурентный. Не скажу, что он прошел в одну калитку. Просто Ган выглядел лучше, был свежее и острее. Саша сделал свою работу достаточно неплохо, но этого было недостаточно для победы. Почти во всех аспектах, в ударной технике оппонент его переиграл за счет своей скорости и мобильности. Саша сделал то, что умеет. Но он гораздо массивнее, поэтому был помедленнее своего противника. Мне кажется, что в этом матче он был активнее. Дать второй поединок, и, может быть, все будет по-другому», — сказал Минаков «СЭ».

Также боец описал подходящего оппонента для Волкова.

«Для Саши очень удобные соперники те, кто работают вторым номером, которые отступают, которых можно зажать и добить. Когда он навязывает темп поединка, это его манера, тогда он эффективен. Просто мы привыкли, что он выигрывает — зажал, ударил, противник упал. А тут оппонент другой, более подготовленный, с хорошей ударной техникой, уходил от ударов, углы резал. Да и голова у него крепкая», — добавил Минаков.

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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