Волков проиграл Гану в главном поединке UFC Fight Night 190

В главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США) французский боец ММА Сирил Ган победил россиянина Александра Волкова.

Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.