Волков проиграл Гану в главном поединке UFC Fight Night 190
02:08
В главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США) французский боец ММА Сирил Ган победил россиянина Александра Волкова.
Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).
Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.
32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.
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