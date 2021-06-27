Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Волков проиграл Гану в главном поединке UFC Fight Night 190

02:08
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США) французский боец ММА Сирил Ган победил россиянина Александра Волкова.

Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

Читайте также

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Псаки едва выговорила фамилию сенатора США
Видео: певец Jony выступил перед участниками Алых парусов
Диетологи назвали семь невероятных свойств черешни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
6
Офсайд