Денис Лебедев отреагировал на поражение Волкова от Гана

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» прокомментировал поражение Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Неожиданный результат. Думал, что Саня выиграет. Я дружу с Олегом Тактаровым. Наши мнения с ним совпадают. Он мне сказал, что Саша должен выигрывать в этом бою. Противник был ему по зубам. От этого это поражение еще более неожиданное», — сказал Лебедев «СЭ».

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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