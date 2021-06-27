Ган задавил Волкова. Лучший тяжеловес России так и не нашел ключ к великолепному французу

Александр Волков проиграл Сирилу Гану единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 190.

За месяц до боя Волков дал интервью «СЭ». Там был вопрос, согласен ли он с тем, что Сирил Ган — его первый соперник в UFC, по которому реально сложно попасть. Александр ответил так: «По нему попадали ребята, просто пока не было того, кто бы его нокаутировал и выиграл. Действительно, у него ударная техника на хорошем уровне, но я не могу сказать, что по нему сложно попасть». На деле же попасть по Гану оказалось очень сложно.

Разница в опыте была колоссальна. У Волкова — 41 бой (33-8), у Гана — 8 (8-0). Однако у букмекеров фаворитом считался французский боец. В UFC он выиграл не только каждый из пяти боев, но и каждый из 14 раундов. Хабиб тяжелого дивизиона с той лишь разницей, что Ган — ударник. Сирил начал заниматься единоборствами в 24 года — т. е. в 2013 году, когда Волков уже был чемпионом Bellator. Вот такой природный талант.

Большую перспективу в нем разглядел тренер Фернанд Лопес, когда-то сделавший из Франсиса Нганну машину для убийств в клетке. Работу с Нганну он прекратил в 2018 году. Франсис ни разу не поблагодарил Лопеса публично, так что для Фернанда дело принципа, чтобы Ган отнял у камерунца титул чемпиона UFC.

Рост Гана — 195 см, вес — около 110 кг, но двигается он как средневес, что показал и в бою с Волковым. Александр активно начал бой — с лоу-киков и миддл-киков. По числу точных ударов в первом раунде он превзошел соперника 25:16. Однако чуть ли не все эти 25 ударов — это удары ногами (лоу-кики и миддл-кики). Понятная тактика, нацеленная на то, чтобы снизить маневренность Сирила. Но было тревожно из-за того, что у российского бойца за первые 5 минут не получилось зацепить противника рукой. Да он почти и не пробовал это сделать — Ган, несмотря на пропущенные лоу-кики, оставался подвижным и всегда находился вне досягаемости для панчей. Тут нужно отметить такой факт: несмотря на преимущество в росте, размах рук у Волкова меньше, чем у Гана, и Сирил умело пользовался небольшим превосходством в риче. Ган со временем завладел центром клетки, постоянно поддавливал, а в конце раунда взорвался двойкой.

«Все хорошо, делай побольше, используй руки при ударах ногами, — сказал Волкову в перереве его тренер — Тарас Кияшко. — Не опускай ручки. Сам подергай. На все твои финты он реагирует. Постарайся обмануть».

И если первый раунд был довольно сложным для оценки, то второй без вопросов остался за Сирилом. Он был быстрее, он был разнообразнее. Нет, Волков не был мальчиком для биться, Ган чувствовал угрозу. Но Александр не смог сделать так, чтобы оппонент играл в его игру, а не наоборот. «Раскрепощеннее!» — кричал из угла Кияшко. Но раскрепощеннее Волков так и не стал — ни во втором раунде, ни в последующих.

Худшим для Александра был третий раунд, в котором Ган перестрелял его по значимым ударам 42:23. «Центр твой должен быть! Свою игру навязывай!» — кричал Кияшко. Но ситуация не менялась — французский боец руководил ритмом боя.

В четвертом раунде у Волкова, наконец, начали проходить удары руками. Показалось, что он нашел ключ к Гану, что еще немного, и возьмет бой под свой контроль. Но нет — Сирил специально сбавил темп, где-то секунд 30 или даже больше соперники не били вообще, а затем Ган взорвался и забрал остаток раунда.

«Пошумим, * (блин)!» — воскликнул перед последней 5-минуткой угловой Волкова — Алексей Лихарев. Раунд статистически получился равным (24:24 по значимым ударам), но проходил так, как это было нужно французскому таланту. Волков так и не придумал, как поймать Гана, не пошумел.

50-45, 50-45, 49-46 — так судьи оценили этот бой. То есть Сирил в UFC забрал 19 раундов из 19. Это самая длинная серия из выигранных раундов в истории тяжелого веса UFC.

Вероятно, следующий бой Гана будет титульным. И, похоже, что ему по плечу абсолютно любой боец — даже Нганну. Клетку он покинул с чистым лицом — ни сечек, ни ссадин, ни синяков. Волков бился лучше, чем предыдущий противник Сирила — Жаирзиньо Розенструйк, но не создал ни одного момента, когда Ган оказался бы в настоящей опасности. «Не позволяй ему давить, он давит», — говорил Кияшко в течение боя. Но Ган давил до самой последней секунды поединка. А за 40 секунд до конца Сирил ткнул Александру в глаз — сильно. Волков нашел в себе силы продолжить поединок — с силой воли у него всегда было все в порядке.

Что ждет Волкова дальше? Конечно, он останется в топ-10. И следующий соперник у него будет из топ-10. Яркими победами над Уолтом Харрисом и Алистаром Оверимом он заставил поверить в то, что вполне может стать чемпионом UFC. Тем более, что предыдущие поражения — от Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса — не были в одну калитку. Он выигрывал у Льюиса, но был нокаутирован за 10 секунд до конца боя. Блейдсу проиграл четыре раунда, но сильно его измотал, мог финишировать. Гану же Александр уступил без шансов на победу. К сожалению, прямо сейчас Волков — не боец чемпионского уровня. Однако для тяжелого веса он все еще молод (32 года), так что банальная фраза «все еще впереди» к нему все еще подходит.

«Не все бои одинаково победны, — написал Волков в Instagram после боя. — Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой».