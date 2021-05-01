Джонсон проведет бой с Барросом
02:37
Американец Энтони Джонсон 7 мая проведет бой против Хосе Аугусто Азеведо Барросом, сообщает ESPN.
Ранее в четвертьфинале Гран-при Bellator Джонсон должен был провести бой с Йоэлем Ромеро. Однако врачи не допустили 44-летнего Ромеро к поединку.Теперь турнир Bellator 258 возглавит поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Хуаном Арчулетой и экс-бойцом UFC Серхио Петтисом.
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