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Джонсон проведет бой с Барросом

02:37
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Американец Энтони Джонсон 7 мая проведет бой против Хосе Аугусто Азеведо Барросом, сообщает ESPN.

Ранее в четвертьфинале Гран-при Bellator Джонсон должен был провести бой с Йоэлем Ромеро. Однако врачи не допустили 44-летнего Ромеро к поединку.

Теперь турнир Bellator 258 возглавит поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Хуаном Арчулетой и экс-бойцом UFC Серхио Петтисом.

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