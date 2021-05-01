Джонсон проведет бой с Барросом

Американец Энтони Джонсон 7 мая проведет бой против Хосе Аугусто Азеведо Барросом, сообщает ESPN.

Ранее в четвертьфинале Гран-при Bellator Джонсон должен был провести бой с Йоэлем Ромеро. Однако врачи не допустили 44-летнего Ромеро к поединку.

'Rumble' Johnson will face Jose Augusto Azevedo Barros on May 7, sources tell @arielhelwani.



Yoel Romero, Johnson's original opponent, «didn't get medically cleared due to an eye issue.» pic.twitter.com/017P0WlYYE — ESPN MMA (@espnmma) April 30, 2021

Теперь турнир Bellator 258 возглавит поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Хуаном Арчулетой и экс-бойцом UFC Серхио Петтисом.