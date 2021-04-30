Ромеро снят с боя против Джонсона на Bellator 258

Четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator между Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро перенесен. Бойцы должны сразиться в ночь на 8 апреля на турнире Bellator 258.

Причиной срыва стало то, что врачи не допустили 44-летнего Ромеро к бою.

«Йоэль Ромеро не прошел медицинское обследование перед боем. В связи с этим его дебютный бой в Bellator с Энтони Джонсоном отложен. Также Bellator подтверждает, что Джонсону как можно скорее подберут нового соперника для боя в рамках Гран-при в полутяжелом весе», — говорится в заявлении промоушена.

Другой участник Гран-при россиянин Вадим Немков должен был сразиться с победителем пары Ромеро — Джонсон.

Теперь турнир Bellator 258 возглавит поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Хуаном Арчулетой и экс-бойцом UFC Серхио Петтисом.