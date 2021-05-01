Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон прокомментировал отмену поединка с бывшим средневесом UFC Йоэлем Ромеро.

«Очень расстроен этой новостью. Что бы ни случилось, надеюсь, что Йоэль быстро поправится и сможет продолжить выступать. Очень жаль, что подвели фанатов. Продолжение следует... Люблю вас всех», — написал спортсмен в Instagram.

Джонсон не бился с апреля 2017 года. В своем последнем поединке Энтони удушающим приемом уступил тогдашнему чемпиону UFC в полутяжелом весе Дэниэлу Кормье.

Джонсон и Ромеро должны сразиться в ночь на 8 апреля на турнире Bellator 258.