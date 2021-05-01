Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Рейес и Прохазка сделали вес перед турниром UFC Vegas 25. Видео

00:11
Теги:

Состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Vegas 25, который пройдет в ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главным событием вечера станет поединок бывшего претендента на титул Доминика Рейеса и пятого номера рейтинга полутяжелого веса UFC Иржи Прохазки.

Оба бойца успешно уложились в лимит весовой категории. Вес Рейеса составил 93,2 кг, Прохазки — 92,5 кг.

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Ковальчук покинул «Авангард»
«Матч Карлсен — Непомнящий станет самым зрелищным за всю историю шахмат». Тренер Яна — об атакующем стиле российского шахматиста

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд