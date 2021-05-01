Рейес и Прохазка сделали вес перед турниром UFC Vegas 25. Видео
00:11
Состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Vegas 25, который пройдет в ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Главным событием вечера станет поединок бывшего претендента на титул Доминика Рейеса и пятого номера рейтинга полутяжелого веса UFC Иржи Прохазки.
Оба бойца успешно уложились в лимит весовой категории. Вес Рейеса составил 93,2 кг, Прохазки — 92,5 кг.
Читайте также
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю