Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:24

Джо Роган удивлен победой Махачева: «Придется пересмотреть бой»

Джо Роган признался, что удивлен победой Махачева в бою с Волкановски
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган наблюдал за поединком действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-2) вместе с друзьями в студии, где он записывает свой подкаст The Joe Rogan Experience.

«Боже мой! Мы были убеждены [что Волкановски выиграл бой]. Возможно, нам придется пересмотреть бой. Посмотрим, что люди думают в Интернете. Я думал, что 3:2 [в пользу Волкановски]», — сказал Роган на своем подкасте.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
1
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Камил Гаджиев — о победе Махачева: «Ислам математически выиграл у Волкановски»
Махачев — Волкановски: видеообзор главного боя UFC 284
Ислам Махачев: «Джон Джонс отличный боец, но я больше заслуживаю быть лучшим»
Ислам Махачев: «Хабиб позвонил и говорит: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?»
Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил
Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб поздравил Махачева: «Просто лучший. Ты уже история, брат»

Гаджиев рассказал, кого считает наиболее интересным соперником для российского бойца Махачева
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости