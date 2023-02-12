Джо Роган удивлен победой Махачева: «Придется пересмотреть бой»

Джо Роган признался, что удивлен победой Махачева в бою с Волкановски

Комментатор UFC Джо Роган наблюдал за поединком действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-2) вместе с друзьями в студии, где он записывает свой подкаст The Joe Rogan Experience.

«Боже мой! Мы были убеждены [что Волкановски выиграл бой]. Возможно, нам придется пересмотреть бой. Посмотрим, что люди думают в Интернете. Я думал, что 3:2 [в пользу Волкановски]», — сказал Роган на своем подкасте.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.