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Сегодня, 12:25

Гаджиев рассказал, кого считает наиболее интересным соперником для российского бойца Махачева

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что американец Бенеил Дариуш является наиболее интересным соперником для российского бойца ММА Ислама Махачева.

«Для меня интересным был бы бой против Бенеила Дариуша. Этот бой интересен в спортивном плане. Является ли Ислам лучшим бойцом мира на данный момент? Учитывая ситуацию в других весах, пожалуй, что да», — приводит ТАСС слова Гаджиева.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Теперь на счету Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://tass.ru/sport/17030235
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
ММА
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