Хабиб поздравил Махачева: «Просто лучший. Ты уже история, брат»
Хабиб поздравил Махачева с первой защитой титула
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил действующего чемпиона Ислама Махачева (24-1) с первой защитой титула.
«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты, — написал Нурмагомедов в соцсетях. —Всегда есть над чем работать. Но это история уже останется надолго в этом виде спорта.
Просто вспомните на своей памяти, кто возглавлял рейтинг лучшего бойца вне зависимости от весовой категория с Евразии за всю истории смешанных единоборств, было всего лишь пару бойцов и Ислам уже в этом списке Ты уже история, брат».
Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
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