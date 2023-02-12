Хабиб поздравил Махачева: «Просто лучший. Ты уже история, брат»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил действующего чемпиона Ислама Махачева (24-1) с первой защитой титула.

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты, — написал Нурмагомедов в соцсетях. —Всегда есть над чем работать. Но это история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните на своей памяти, кто возглавлял рейтинг лучшего бойца вне зависимости от весовой категория с Евразии за всю истории смешанных единоборств, было всего лишь пару бойцов и Ислам уже в этом списке Ты уже история, брат».