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Джо Роган будет комментатором UFC 249

21:51
Джо Роган. Фото vox.com.
Джо Роган. Фото vox.com.
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Известный комментатор Джо Роган будет работать на турнире UFC 249. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт.

— Роган будет здесь, — цитирует Уайта Instagram UFC.

Ранее Роган заявлял, что из-за пандемии коронавируса не хочет работать на турнире.

Главным поединком вечера станет бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Турнир пройдет 18 апреля

На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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