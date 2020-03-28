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Джо Роган не будет комментировать бой Хабиба с Фергюсоном

04:42
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото MMA Junkie
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото MMA Junkie
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Знаменитый комментатор UFC Джо Роган не хочет работать на UFC 249, центральным событием которого станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Он отказался от работы из-за пандемии коронавируса.

— UFC говорит о бое 18 апреля, — сказал Роган в недавнем выпуске своего подкаста. — Я не знаю, как они это сделают. Не знаю, смогут ли они сделать это в США. Они говорят о том, чтобы делать турнир в месте, где менее 10 человек, просто на открытой арене.

Но как они убедятся, что ни у кого из присутствующих нет коронавируса? А что если у Хабиба есть коронавирус? Или у Тони? Согласится ли тогда драться Хабиб? А что если он у них есть, но болезнь проходит без симптомов, как у Идриса Эльбы? Это проклятый бой.

Предполагаю, что кто-то собирается этот турнир комментировать. Но это буду не я.

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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
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