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Джейк Пол нокаутировал маскота на матче НБА

Сергей Разин
корреспондент
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Блогер и боксер Джейк Пол посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Хьюстоном» и «Миннесотой».

Перед началом игры Пол в шутку нокаутировал маскота домашней команды одним ударом.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

БК Хьюстон Рокетс
Джейк Пол
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