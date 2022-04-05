Джейк Пол нокаутировал маскота на матче НБА

Блогер и боксер Джейк Пол посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Хьюстоном» и «Миннесотой».

Перед началом игры Пол в шутку нокаутировал маскота домашней команды одним ударом.

Jake Paul scoring a one-punch KO of the Houston Rockets mascot...



[?? @JakePaul] pic.twitter.com/DwhilD0PoI — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 4, 2022

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.