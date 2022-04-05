Макгрегор показал свою тренировку по боксу
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил видео с тренировки по боксу.
«Представляй, что твои прямые это мечи, а хуки — молоты», — подписан ролик, в котором ирландец совершает серии ударов.
В настоящее время Макгрегор продолжает приходить в форму после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264. Тогда он сломал ногу.
В последнее время ходит множество слухов о самых разных боях с участием Макгрегора. Среди возможных оппонентов называются как чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, так и известный блогер Джейк Пол.
Недавно Макгрегора арестовали за опасное вождение.
Think of your straights as swords, and your hooks as hammers. @McGregorFast pic.twitter.com/m7oQAqWihW— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2022