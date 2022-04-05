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Сегодня, 06:33

Макгрегор показал свою тренировку по боксу

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил видео с тренировки по боксу.

«Представляй, что твои прямые это мечи, а хуки — молоты», — подписан ролик, в котором ирландец совершает серии ударов.

В настоящее время Макгрегор продолжает приходить в форму после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264. Тогда он сломал ногу.

В последнее время ходит множество слухов о самых разных боях с участием Макгрегора. Среди возможных оппонентов называются как чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, так и известный блогер Джейк Пол.

Недавно Макгрегора арестовали за опасное вождение.

Конор Макгрегор
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