Петр Ян: «Стерлинг, если захочет, может юбку надеть и забеременеть»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от реванша с Алджамейном Стерлингом.

«Ты помнишь эти моменты, когда рефери вышел в октагон, и Стерлинг лежал на канвасе? — сказал Ян на шоу The MMA Hour. — Ты вспомни эти глаза в разные стороны. Такое ощущение было, что он беременный (смеется). Мне кажется, если захотеть, он может забеременеть (смеется). Он может все. Ты вспомни все эти нарезки после моего удара, как он рожал там в октагоне.

Сейчас он продает трансляции, хочет заработать последние деньги в жизни. Если вы сейчас посоветуете ему надеть юбку, он и юбку наденет. Вы все видели, как он апеллировал мой приезд, Россия — Украина, вся вот эта ситуация, вставлял все эти флаги. Стоял с лицом улыбающимся, с этими флагами, зная, какая ситуация происходит. Поэтому...Он знает, что если я приехал, ему будет конец.

Кто будет в углу? Здесь есть пару ребят, кто захотел помогать. Сехудо был готов, Шон О'Мэлли. Надеюсь, в субботу они будут в углу. Скажи, главное им, чтобы они молчали, один подавал воду, другой подавал лед. Чтобы они не давали своих тупых советов. Я же вам все сказал. Длинный будет и короткий, все будет четко. C кем хочу драться после Стерлинга? Надо будет построить их всех в ряд и выбрать по считалке. Кому повезет".

Реванш Яна и Стерлинга пройдет 9 апреля на UFC 273.