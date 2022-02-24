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Сегодня, 01:51

Джефф Монсон поблагодарил российских болельщиков после боя с Александром Емельяненко

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Youtube.com

Американский боец Джефф Монсон после поражения от россиянина Александра Емельяненко на турнире «Россия против США», который прошел в Москве.

40-летний Емельяненко победил единогласным решением судей в бою на голых кулаках 51-летнего Монсона.

«Я очень сильно тренировался. Спасибо за поддержку, Россия. Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», — сказал Монсон после боя с Емельяненко.

Турнир Hardcore FC прошел 23 февраля на «ЦСКА-Арене».

Александр Емельяненко
Джефф Монсон
ММА
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Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона решением судей
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