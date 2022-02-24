Джефф Монсон поблагодарил российских болельщиков после боя с Александром Емельяненко

Американский боец Джефф Монсон после поражения от россиянина Александра Емельяненко на турнире «Россия против США», который прошел в Москве.

40-летний Емельяненко победил единогласным решением судей в бою на голых кулаках 51-летнего Монсона.

«Я очень сильно тренировался. Спасибо за поддержку, Россия. Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», — сказал Монсон после боя с Емельяненко.

Турнир Hardcore FC прошел 23 февраля на «ЦСКА-Арене».