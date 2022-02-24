Александр Емельяненко заявил после победы над Монсоном, что готов дальше драться

Российский боец Александр Емельяненко после победы над американцем Джеффом Монсоном признался, что готов продолжать драться. Для него это был первый бой на голых кулаках.

«Спасибо большое для меня этот год начался замечательно — с победы. Постараюсь дальше вас радовать своими победами и не расстраивать огорчениями... ой, поражениями. Извините, заболтался. Я готов продолжать. Кулаки залечу и готов дальше драться», — сказал Емельяненко.

Напомним, бойцы ранее уже встречались в ноябре 2012 года. Тогда по правилам MMA американец победил во 2-м раунде.