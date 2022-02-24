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Сегодня, 01:43

Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона решением судей

Евгений Козинов
Корреспондент
Джефф Монсон против Александра Емельяненко .

Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над американцем Джеффом Монсоном в бою на голых кулаках на турнире «Россия против США», который прошел в Москве. Это было главное событие вечера.

Поединок продлился три раунда по 2 минуты. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину. Для обоих спортсменов это был первый бой на голых кулаках.

Бойцы ранее уже встречались в ноябре 2012 года. Тогда по правилам MMA Александр проиграл Джеффу во 2-м раунде.

У 40-летнего Александра Емельяненко в ММА — 29 побед, 9 поражений и один бой завершился вничью. На счету 51-летнего Джеффа Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и один поединок закончился ничейным результатом.

Александр Емельяненко
Джефф Монсон
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