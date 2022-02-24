Губерниев назвал Монсона героем после поражения от Александра Емельяненко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал героем амерканского бойца Джеффа Монсона, который проиграл Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках. Бой продлился все три раунда.

«Было ощущение, что Саша оберегал его. Джефф, конечно, герой сегодня. Как он все это выдерживает, но молодец. Жажда спорта у него феноменальная. Новый для себя вызов открыл.

Поздравляем Александра с победой", — сказал Губерниев.

Для обоих бойцов это был дебют на голых кулаках.