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Губерниев назвал Монсона героем после поражения от Александра Емельяненко

Губерниев назвал Монсона героем после поражения от Александра Емельяненко
Евгений Козинов
Корреспондент

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал героем амерканского бойца Джеффа Монсона, который проиграл Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках. Бой продлился все три раунда.

«Было ощущение, что Саша оберегал его. Джефф, конечно, герой сегодня. Как он все это выдерживает, но молодец. Жажда спорта у него феноменальная. Новый для себя вызов открыл.

Поздравляем Александра с победой", — сказал Губерниев.

Для обоих бойцов это был дебют на голых кулаках.

Александр Емельяненко
Джефф Монсон
Дмитрий Губерниев
ММА
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