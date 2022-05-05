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Джастин Гэтжи: «Чарльз Оливейра точно не опаснее Хабиба»

Гэтжи считает, что Оливейра опаснее Нурмагомедова
Давид Хачатрян
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Легковес UFC Джастин Гэтжи (23-3) в преддверии титульного боя против чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (32-8) считает, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) куда более опасный соперник, чем Оливейра.

«Они разные. Чарльз точно не опаснее Хабиба, — приводит слова Гэтжи издание MMA Fighting. — Чарльз не выдерживает удары, которые попадают прямо в цель. Это доказано временем. Я критиковал Чарльза за его прошлые бои, когда он проигрывал. Тогда он был ребенком. Сейчас он полный уверенности мужчина. Тем не менее он все тот же, что был в бою с Кабом Свонсоном, Дональдом Серроне и Энтони Петтисом. Я докажу это в субботу. Трус всегда остается трусом. Я не говорю, что он трус, но... Слушайте, Хабиб никогда не проигрывал топам, поэтому их нельзя сравнивать».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая за титул в легком весе на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Джастин Гейджи
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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