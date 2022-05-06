Гэтжи: «У Махачева нет той уверенности, что была у Хабиба, потому что он уже был в нокауте»

Гэтжи считает, что у Махачева нет той уверенности, что была у Хабиба

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи сравнил Хабиба Нурмагомедова с Исламом Махачевым.

«Ислам впечатляет. Он хорош, похож на Хабиба, но не настолько хорош. Он уже был нокаутирован. Поэтому той уверенности в себе, что была у Хабиба, у него уже нет», — сказал Гэтжи в интервью Full Send Podcast.

В ночь на 8 мая Гэтжи подерется с Оливейрой на UFC 274 в Финиксе.