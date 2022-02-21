Джамал Хилл Волкану Оздемиру: «Мои руки изменят твою жизнь»

30-летний американец Джамал Хилл (10-1) вызвал Волкана Оздемира (22-6) на бой, напомнив ему, что тот проиграл два последних боя в UFC.

«Очевидно, что его [Оздемира] мозг поврежден после последних двух боев (один из которых был против дебютанта). Мои руки изменят твою жизнь. Хватит валять дурака, давай разберемся», — обратился Хилл к Оздемиру в Twitter.

Ранее 32-летний швейцарец после победы Хилла нокаутом в первом раунде над Джонни Уокером (17-7) на UFC Fight Night 201 (19 февраля) написал в Twitter: «Я все еще сомневаюсь по поводу Джамала Хилла».

Хилл идет на победной серии из двух боев. Оздемир проиграл свой последний бой Магомеду Анкалаеву единогласным решением судей на UFC 267 (30 октября 2021 года).