«Если брат разрешит». Магомед Исмаилов не против реванша с Александром Емельяненко

35-летний российский боец ММА Магомед Исмаилов (17-3) вспомнил бой против Александра Емельяненко (28-9) и сообщил, что не против проведения реванша с ним.

«Представить [реванш с Емельяненко] мог бы. Почему нет? — спрашивает Исмаилов в интервью YouTube-каналу HardNews. — Когда я дрался с Емельяненко, он был на серии из побед. Была только у него одна ничья с Джонсоном, чемпионом АСА. Он (Емельяненко. — Прим. «СЭ») был тогда на хорошем ходу. Этот бой был интересен для меня. Если я сейчас выиграю Дуродолу, все скажут — он мешок. Никто не скажет: «Лысый хищник был хорош». То же самое произошло с Емельяненко. Если мне брат старший разрешит, я вновь подерусь с Емельяненко».

Следующий бой Исмаилов проведет по правилам бокса против нигерийского боксера Оланреваджу Дуродола (36-9) 25 февраля в Москве на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Затем, летом, Исмаилов встретится в клетке с Александром Шлеменко (61-13) на турнире RCC.

Бой по правилам ММА между Исмаиловым и Емельяненко состоялся в июле 2020 года на турнире АСА 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

(Давид Хачатрян)