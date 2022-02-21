Франсис Нганну: «Чувствовал, что в UFC отдают предпочтение Сирилу Гану»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) признался, что перед поединком с Сирилом Ганом (10-1) ощущал давление со стороны руководства UFC из-за того, что он отказался продлевать контракт.

«Определенно я чувствовал, что UFC показывают свое предпочтение Гану, — заявил камерунец в подкасте на своем YouTube-канале. — Когда ты не подписываешь контракт и несколько раз говоришь нет, руководству UFC это не нравится. Но я должен принимать решения, которые прежде всего пойдут мне на пользу. В этом контракте есть много пунктов, которые мне не нравятся. Это односторонний контракт. Они (руководство UFC. — Прим. «СЭ») утверждают, что боец будет проводить три боя в год. Но за последние два года я дрался всего два раза. Хотя я мог подраться раз пять. Это было похоже на то, что они давили на меня, чтобы я подписал новый контракт».

Бой между Нганну и Ганом состоялся 22 января на турнире UFC 270. Камерунец победил единогласным решением судей и защитил титул.