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Бикрев о поединке Емельяненко — Бейдер: «Буду верить в Федора, хотя шансы не на его стороне»

Бикрев поделился мнением о предстоящем поединке между Емельяненко и Бейдером
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион российской лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем пояса Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером и россиянином Федором Емельяненко.

«Федор имеет «очень большие яйца», если на свой последний бой он соглашается драться с Бейдером. Он не выбрал кого-то проходного и по силам, а решил проверить себя с чемпионом. Однозначно, это большой риск. Если что-то пойдет не так, то бой закончится очень быстро, как в прошлый раз. Если Федор не включится, не подберет дистанцию и темп боя, будет непросто, но если он сможет затянуть Бейдера в более поздние раунды у него есть шанс выиграть. Тактика Федора, думаю, будет рассчитана для поздних раундов. Бейдер в тяжелом весе очень опасен, он всех хорошо чувствует и совсем не утомлен сгонкой, поэтому я считаю, что первый или второй раунд представляют для Федора наибольшую угрозу, дальше будет попроще», — приводит слова Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что верит в победу Емельяненко, хотя у соперников и большая разница в возрасте. По его мнению, у россиянина гораздо больше мотивации, потому что он хочет закончить карьеру громкой победой.

«Бейдер — фаворит, но это ММА, шансы есть у каждого. Несмотря на разницу в возрасте, прошлое поражение и то, что многое против него, верить буду в Федора, хотя шансы не на его стороне», — добавил Бикрев.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fedor-imeet-ochen-bolshie-yaica-chempion-fight-nights-verit-v-pobedu-emelyanenko-nad-beiderom-225107/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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