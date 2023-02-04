Турецкий боец ММА заявил, что у Емельяненко есть смертельная мощь

Турецкий боец ММА Мурат Казган считает, что у Федора Емельяненко есть шансы победить американца Райана Бейдера и стать чемпионом Bellator в тяжелом весе.

«Если Федор сможет показать свою скорость и превосходство в клетке, возможно, он сможет справиться с натиском Бейдера. У Емельяненко очень быстрые руки, смертельная и нокаутирующая мощь. Лучший способ победить Бейдера — это оглушить его ударом. Бейдер — величайший борец в истории тяжелого веса, и он будет использовать это преимущество в своих интересах. Есть два варианта развития событий, либо Бейдер будет доминировать над Федором в партере, либо же россиянин сможет поймать американца и нанести ему шокирующий удар, отправив в нокаут», — приводит слова Казгана MMA.Metaratings.ru.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.