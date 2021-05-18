Деррик Льюис нокаутировал человека, который пытался залезть к нему в машину

Второй номер рейтинга тяжелого веса UFC Деррик Льюис нокаутировал мужчину, который пытался забраться к нему в машину.

«Засранец выбрал не ту / ту машину машину для взлома. С ним все окей», — написал боец в Instagram и выложил в сторис фотографию с отбитыми от нокаутируюшего удара костяшками.

Instagram Деррика Льюиса.

Чуть позже журналист ESPN Ариэль Хельвани осветил историю с большими подробностями.

«Деррик Льюис сообщил мне, что утром он заметил, как какой-то человек попытался залезть в его SUV (спортивно-утилитарный автомобиль из класса внедорожников). Он нокаутировал его. За это его задержала полиция. Деррик пишет в Instagram, что с тем парнем все окей», — написал журналист в Twitter.

Льюис провел последний бой 20 февраля, нокаутировав во 2-м раунде Кертиса Блейдса. Ожидается, что в середине-конце августа он подерется за титул с Франсисом Нганну.