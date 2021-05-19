Баста предложил Хабибу стать министром культуры

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился мнением об отмене концерта Егора Крида в Дагестане в 2018 году. Тогда против выступления высказывался экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Надо задуматься над работой с людьми, значит они не соответствуют, по мнению тех людей, которые были против выступления Крида, какому-то высокому моральному уровню. Это все очень мне непонятно.

Если бы все делать так, как хотелось бы нам, возможно, было бы лучше, но делается так, как делается. Либо мы с этим живем и справляемся, либо Хабибу нужно стать министром культуры. Это не шутка, стать министром культуры. Он человек очень образованный, у него очень правильная позиция по многим моментам. Для того чтобы с этим работать, нужно стать функционером.

Пусть он станет министром культуры, введет определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Вот это мы слушать здесь не будем, но мы будем слушать другое. Человеку, которого знает весь мир, стать министром культуры и навести порядок в родной и любимой республике. Мне кажется, ему бы это точно было по силам. Я думаю, что и люди были бы благодарны. И на примере Дагестана другие бы республики или области сказали, как классно сделал», — сказал Баста в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

9 сентября 2018 года в Махачкалеотменили концерт рэпера Егора Крида. Певца обвиняли в безвкусии, пропаганде разврата и сатанизма. В адрес организаторов концерта даже пришла смс с угрозой убить рэпера. В итоге шоу отменили. «Не велика потеря», — так прокомментировал это событие в своих соцсетях Нурмагомедов, тем самым высказав поддержку тем, кто требовал запрета гастролей.