Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон рассказал, почему Эдсон Барбоза лучше всех в ММА бьет ногами.

«Эдсон Барбоза — лучший кикер в ММА. Почему? Во-первых, скорость киков, — сказал Томпсон на своем Youtube-канале Stephen Wonderboy Thompson. - Почему Эдсон бьет кики так быстро? Потому что он бьет их на тренировках очень много раз на максимальной скорости. Важно не просто много бить кики в зале, но бить их так быстро, как это только возможно. В работе на груше или лапах — бить кик максимально быстро. Это лучший способ развить скорость киков. Конечно, есть функциональная работа, плиометрика — но это лишь малая часть. Главное же — бить кики так быстро, как это только возможно. Это то, что взял давно на вооружение и я сам. Скорость — база для хорошего кика, если у тебя нет скорости, то... Скорость равна сила.



Во-вторых, это заметность кика. Насколько ты показываешь, что сейчас выбросишь кик. У Эдсона Барбозы заметность минимальная, он никак не показывает, что у него сейчас пойдет кик. Заметность — суперважная вещь, и она может аннулировать скорость. Неважно, насколько ты быстрый, но если ты скажешь сопернику: «Эй, сейчас буду бить кик», — ты не доведешь его. Что может попадать под заметность? Вы слишком очевидно останавливаетесь перед тем, как ударить кик. Например, спиннинг бэк-кик. Когда Барбоза бил тот невероятный спиннинг хук-кик, он не сделал ни малейшей остановки. Там был мгновенный переход тела в кик, мгновенный взрыв. Заметностью так же может быть поворот передней ноги перед киком. Не должно быть никакого поворота передней ноги перед киком. И это нарабатывается многочисленными отработками с грушей. У Барбозы заметность на уровне где-то между мизерной и нулевой. Особенно при его лоукиках. Они у него молниеносные и невидимые. Их почти нереально увидеть.



В-третьих, это закладка и подготовка кика. Как правило, на таком уровне ты не можешь выбросить кик без обманки, закладки и какой-то промежуточной подготовки. Но если ты Эдсон Барбоза — то можешь. Настолько он быстрый, настолько у него отличный тайминг и настолько он незаметен в своем намерении выбросить кик — что ему и не требуются обманки. Но если вы не Барбоза, всегда будьте уверены, что вы спрятали кик хотя бы за ударом рукой. Барбоза — кик-маньяк, он идеален. Один из моих любимых бойцов в истории».

15 мая Барбоза нокаутировал Шейна Бургоса в главном карде UFC 262.