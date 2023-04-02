Даниэль Кормье показал фото с гигантом Омосом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) встретился с рестлером Толулопе Омогбехином, который выступает под прозвищем Омос.

«Я встретился с гигантом Омосом перед его боем с Броком Леснаром на WrestleMania. Честно, я никогда не стоял рядом с таким огромным парнем!» — написал Кормье в Twitter.

Даниэль Кормье показал фото с гигантом Омосом.