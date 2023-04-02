Даниэль Кормье показал фото с гигантом Омосом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) встретился с рестлером Толулопе Омогбехином, который выступает под прозвищем Омос.
«Я встретился с гигантом Омосом перед его боем с Броком Леснаром на WrestleMania. Честно, я никогда не стоял рядом с таким огромным парнем!» — написал Кормье в Twitter.
Даниэль Кормье показал фото с гигантом Омосом.
Омос проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Броком Леснаром на WrestleMania 39. Мероприятие состоится 2 апреля.
Новости