Кори Сэндхэген объяснил, почему хочет подраться с Двалишвили, а не О'Мэлли

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген (16-4) уверен, что Мераб Двалишвили (16-4) куда более сложный вызов, чем Шон О'Мэлли (16-1).

«О'Мэлли — хороший боец, но он не такой сложный соперник, как Мераб, — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Линчу. — Я не хочу вызывать не самого сложного соперника только потому, что он очень известный. Меня не слишком заботит слава и популярность. Я буду действовать в соответствии со своей системой ценностей, а именно: просить о самом сложном сопернике, и в данный момент это Мераб, а не О'Мэлли».