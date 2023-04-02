Конор Макгрегор хочет провести бой с Жозе Альдо по правилам бокса

Экс-чемпион в полулегком и легком весах UFC Конор Макгрегор (22-6) изъявил желание провести боксерский бой против экс-чемпиона в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8).

«Мы с Альдо должны побоксировать», — написал ирландец в Twitter, на что Хорхе Масвидаль, владелец Gamebred Boxing, ответил: «Так давай устроим это».

Альдо подрался с Джереми Стивенсом на турнире Gamebred Boxing 4. Бой завершился ничьей большинства судей (58-56, 57-57, 57-57).