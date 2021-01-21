Дана Уайт: «Реванш Макгрегора с Хабибом важен для их наследия»

Президент UFC Дана Уайт заявил о необходимости провести еще один поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Этот бой принесет много денег. Очевидно, они оба могут заработать очень прилично на этом поединке. Назовем это причиной номер 1. Вторая причина — реванш важен для их наследия. На месте Конора хочется отомстить за прошлое поражение, на месте Хабиба хочется победить Макгрегора дважды чтобы доказать всем, что ты действительно сильнее», — приводит BJ Penn со ссылкой на The National слова Уайта.

Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова прошел 6 октября 2018 года на UFC 229. Россиянин победил в четвертом раунде болевым приемом. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Макгрегор проведет следующий поединок 23 января в Абу-Даби (24 января по московскому времени) против Дастина Порье. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.