Дацик: «Федерация бокса России предложила Саше Емельяненко 10 млн рублей за бой»

Федерация бокса России удовлетворила требования Александра Емельяненко, согласившись заплатить ему за бой с Вячеславом Дациком 10 миллионов рублей, но Емельяненко не дал согласия. Об этом Дацик рассказал в беседе с журналистами.

«Саша пока не желает со мной выходить, — сказал Дацик. — Ищет соперников полегче. Я полегче соперников не ищу. Саша, выходи на бой. Где хочешь, там и устроим бой. Ты хотел 10 миллионов [рублей] за бой — Федерация бокса тебе предложила. Приезжай, подписывай контракт. Я готов, Саня, в любой момент выйти на бой»

В среду 41-летний Дацик провел боксерский бой в перчатках для ММА с Ревазом Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело». Дацик победил техническим нокаутом в третьем раунде. В 2021 году он выиграл пять боев из пяти.